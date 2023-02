Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE büßt am Dienstagmittag ein

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 12:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 72,42 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 71,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.326 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 23.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,62 EUR an. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 5,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (53,58 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 35,16 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,39 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 09.11.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 5.100,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 3.738,20 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.03.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,44 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brenntag