Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE büßt am Dienstagvormittag ein

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 72,04 EUR abwärts. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,80 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.690 Brenntag SE-Aktien.

Am 23.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 5,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 53,58 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,39 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 5.100,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.738,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Brenntag SE am 08.03.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 06.03.2024 dürfte Brenntag SE die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 6,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Brenntag-Aktie wenig bewegt: Brenntag verbindet Zinskonditionen bei neuer Kreditfazilität mit ESG-Zielen

Brenntag-Aktie höher: Aktivistischer Investor fordert von Brenntag wohl Abspaltung der Spezialchemie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag