Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 63,52 EUR abwärts.

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 63,52 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 62,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.629 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,07 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 76,29 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,09 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,07 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 12.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Brenntag SE-Aktie.

