Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Brenntag SE hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 63,64 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 63,64 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,70 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 62,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 63.144 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 26,95 Prozent niedriger. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,20 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 17,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,07 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 76,29 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,18 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 4,07 Mrd. EUR, gegenüber 4,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,48 Prozent präsentiert.

Am 12.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 11.03.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,58 EUR fest.

