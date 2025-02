Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Vormittag südwärts

Aufschläge in Frankfurt: So performt der DAX aktuell

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

DKSH Reports Strong Core EBIT Growth and Strong Cash Conversion in 2024 – Reaffirming Mid-Term Roadmap

SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DKSH von vor 3 Jahren eingebracht

DKSH Receives Global ISO Certifications for its Supply Chains in Key Markets

SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor 5 Jahren abgeworfen

SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor 10 Jahren gekostet

Ashland (ASH) Down 2.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?

Heute im Fokus

AlzChem will nach Rekord operativen Gewinn weiter steigern. Tesla beantragt Genehmigung für Fahrdienst in Kalifornien. Commerzbank-Betriebsratschef sagt UniCredit den Kampf an. Post-Warnstreiks werden zwei weitere Tage fortgesetzt. Holcim meldet mehr Betriebsgewinn in 2024. Saint-Gobain hebt Dividende an und kündigt Aktienrückkauf an. GSK gibt Diversity-Pläne auf.