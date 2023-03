Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gibt am Mittag nach

Die Brenntag SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 68,24 EUR abwärts. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,24 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63.018 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 76,40 EUR markierte der Titel am 30.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 10,68 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,58 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 27,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,61 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 08.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.734,50 EUR im Vergleich zu 3.738,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

