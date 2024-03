Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 78,22 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 78,22 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 78,14 EUR. Bei 79,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 68.044 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 11,38 Prozent Luft nach oben. Am 05.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 66,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,98 EUR belaufen. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 87,66 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 07.03.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.943,10 EUR im Vergleich zu 4.734,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Brenntag SE am 14.05.2024 präsentieren. Am 08.05.2025 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,46 EUR je Aktie aus.

