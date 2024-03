Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Brenntag SE im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 78,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die Brenntag SE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 78,88 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 79,08 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,88 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 79,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.750 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 9,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 66,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,92 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,98 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,66 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 07.03.2024 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.943,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.734,50 EUR US-Dollar umgesetzt.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 08.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,46 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren eingebracht

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart zu