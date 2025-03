Brenntag SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Brenntag SE

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 61,92 EUR.

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 61,92 EUR. Bei 61,74 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 90.215 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 27,71 Prozent zulegen. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,20 EUR ab. Abschläge von 12,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,96 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,14 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 EUR gegenüber 0,93 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,99 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,98 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

