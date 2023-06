Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Vormittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 71,32 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 71,32 EUR nach oben. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,44 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.334 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 77,60 EUR markierte der Titel am 11.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 8,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,58 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 87,36 EUR angegeben.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.527,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4.533,10 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Brenntag SE am 09.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 07.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

