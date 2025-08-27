DAX24.044 ±-0,0%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.462 -0,2%Nas21.650 +0,3%Bitcoin96.901 +1,5%Euro1,1669 +0,2%Öl67,71 -0,1%Gold3.406 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Brenntag SE im Fokus

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zieht am Donnerstagnachmittag an

28.08.25 16:10 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 54,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
54,38 EUR 0,48 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 54,20 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 54,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 55.933 Stück.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 68,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 21,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 4,61 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,81 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 3,64 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Brenntag SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Warburg Research

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen