Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 54,20 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 54,20 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 54,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 55.933 Stück.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 68,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 21,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 4,61 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,81 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 3,64 EUR im Jahr 2025 aus.

