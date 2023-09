Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gibt am Donnerstagmittag nach

So entwickelt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 72,42 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 72,42 EUR abwärts. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 72,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 71.000 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 7,57 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,81 EUR.

Brenntag SE gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,90 Prozent auf 4.256,60 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.061,20 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,24 EUR je Aktie aus.

