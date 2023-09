Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zum Vortag unverändert notierte die Brenntag SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 72,94 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,94 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 73,32 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,94 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.653 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 53,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,54 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,81 EUR an.

Brenntag SE veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.256,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 09.11.2023 gerechnet. Brenntag SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 5,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

