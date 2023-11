Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Dienstagmittag südwärts

Brenntag SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 76,60 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,7 Prozent auf 76,60 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,56 EUR nach. Bei 77,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 32.553 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,94 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 39,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,60 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4.088,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 5.100,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

