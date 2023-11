Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 76,64 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,6 Prozent auf 76,64 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 76,34 EUR ein. Mit einem Wert von 77,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.748 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.11.2023 bei 78,02 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 1,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,94 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 28,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,50 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 09.11.2023. Das EPS belief sich auf 1,18 EUR gegenüber 1,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.088,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.100,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 07.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

