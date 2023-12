Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Vormittag an Boden

So bewegt sich Brenntag SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 83,24 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 83,24 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 83,24 EUR. Mit einem Wert von 82,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.474 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 83,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,00 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,20 EUR am 28.12.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,99 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 4.088,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.100,50 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Brenntag SE am 07.03.2024 präsentieren. Brenntag SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,30 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schwächer

Schwacher Handel: DAX am Freitagmittag im Minus