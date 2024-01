Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag stärker

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 80,54 EUR.

Das Papier von Brenntag SE konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 80,54 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 80,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 80,04 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 37.806 Aktien.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 4,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,27 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,99 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.088,30 EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.100,50 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Brenntag SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Brenntag SE-Aktie.

