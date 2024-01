Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Brenntag SE im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 80,74 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 80,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 88.784 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 84,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 4,26 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 65,02 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,47 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,99 EUR an.

Am 09.11.2023 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 EUR gegenüber 1,60 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4.088,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.100,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,85 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Brenntag SE am 07.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

