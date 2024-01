Brenntag SE Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Brenntag SE

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 79,76 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 79,76 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 79,76 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 80,04 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 3.135 Aktien.

Bei 84,18 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,02 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,48 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,99 EUR.

Brenntag SE gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 EUR gegenüber 1,60 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4.088,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.100,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,85 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Aktienempfehlung Brenntag SE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht Gewinne