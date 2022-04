Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Vormittag ins Plus

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 74,52 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 74,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.461 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2021 bei 87,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 14,74 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.03.2022 Kursverluste bis auf 64,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 14,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 91,68 EUR an.

Am 09.03.2022 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,72 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.041,70 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.876,20 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 11.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2023-Kennzahlen am 10.05.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,63 EUR je Brenntag SE-Aktie.

