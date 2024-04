Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE legt am Montagnachmittag zu

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 75,38 EUR zu.

Das Papier von Brenntag SE legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 75,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 75,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55.485 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,57 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 12,02 Prozent sinken.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,15 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,38 EUR.

Am 07.03.2024 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,73 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Brenntag SE am 14.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 08.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,39 EUR je Brenntag SE-Aktie.

