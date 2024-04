Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Brenntag SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:07 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 75,14 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 75,26 EUR zu. Bei 75,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3.813 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. 15,94 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2023 (66,32 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 11,74 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,38 EUR an.

Am 07.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,94 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,73 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,39 EUR fest.

