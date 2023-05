Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE macht am Vormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Brenntag 74,86 EUR

1,46% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 74,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 75,08 EUR. Bei 75,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.872 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 77,60 EUR erreichte der Titel am 11.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,46 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 88,94 EUR.

Brenntag SE gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.527,10 EUR im Vergleich zu 4.533,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 07.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Brenntag SE.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie steigt: Aktionärsberater ISS gegen Brenntag-Kandidaten für Aufsichtsrat

Brenntag-Aktie leichter: Verwirrung um Note von JPMorgan

Jefferies belässt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 76 Euro - Brenntag-Aktie profitiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag