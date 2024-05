Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Vormittag ausgebremst

Brenntag SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 65,22 EUR ab.

Um 09:05 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 65,22 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 64,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.077 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 87,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2024 Kursverluste bis auf 64,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,07 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,98 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 14.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,59 Prozent auf 4,00 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,26 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

