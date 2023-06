Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 70,26 EUR.

In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 70,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.483 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 23,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,36 EUR.

Am 10.05.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.527,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.533,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 07.08.2024.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

