Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag stabil

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Mit einem Wert von 71,56 EUR bewegte sich die Brenntag SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 71,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 71,64 EUR. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 71,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.723 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 8,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (53,58 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 87,36 EUR angegeben.

Brenntag SE ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.527,10 EUR – eine Minderung von 0,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.533,10 EUR eingefahren.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 07.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

