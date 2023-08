Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag fester

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 73,10 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 73,10 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,12 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.707 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,16 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,58 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 36,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,56 EUR.

Am 10.05.2023 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,40 EUR gegenüber 1,86 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,55 Prozent auf 4.527,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 06.11.2024.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

