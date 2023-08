Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 73,26 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 73,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 73,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.532 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 10.05.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.527,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.061,20 EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 06.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,23 EUR je Aktie aus.

