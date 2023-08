Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteuert sich am Dienstagvormittag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 73,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 73,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 73,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.091 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2023 markierte das Papier bei 77,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,60 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 83,56 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.527,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 5.061,20 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Brenntag SE am 09.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

