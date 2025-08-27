DAX24.036 ±-0,0%ESt505.390 -0,1%Top 10 Crypto15,61 -1,8%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.507 -1,9%Euro1,1667 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.407 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Inflationsdaten: DAX fällt zum Start unter 24.000-Punkte-Marke -- Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank -- Marvell im Fokus
Top News
UniCredit-Aktie kaum bewegt: Beteiligung an griechischer Alpha Bank erhöht UniCredit-Aktie kaum bewegt: Beteiligung an griechischer Alpha Bank erhöht
Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion" Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Blick auf Aktienkurs

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag fester

29.08.25 09:25 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 53,78 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
53,70 EUR -0,68 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 53,78 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 53,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.420 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 21,97 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 3,87 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,81 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 3,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Brenntag SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Warburg Research

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen