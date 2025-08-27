Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 53,78 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 53,78 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 53,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.420 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 21,97 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 3,87 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,81 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 3,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

