Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zieht am Freitagmittag an

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 73,90 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 73,90 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.842 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 53,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,81 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,90 Prozent auf 4.256,60 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.061,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,24 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

