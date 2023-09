Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 73,90 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 73,90 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 74,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 83.683 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,41 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 27,50 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 83,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 09.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,90 Prozent zurück. Hier wurden 4.256,60 EUR gegenüber 5.061,20 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,24 EUR fest.

