Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Vormittag

Um 09:22 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 62,02 EUR nach oben. Bei 62,42 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 60,96 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.929 Stück gehandelt.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 81,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 24,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 53,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 15,75 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,89 EUR an.

Am 09.11.2022 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,44 Prozent auf 5.100,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.738,20 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 15.03.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2022 6,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brenntag