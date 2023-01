Brenntag SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Brenntag SE

Die Brenntag SE-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 69,78 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 69,70 EUR ein. Bei 69,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 8.170 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 79,28 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 11,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 53,58 EUR. Mit Abgaben von 30,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 86,81 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 09.11.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.100,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.738,20 EUR umgesetzt worden waren.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 06.03.2024.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie im Minus: Brenntag erhält neues Mitglied im Vorstand

Brenntag-Aktie legt letztlich kräftig zu: Brenntag bläst nach Aktionärskritik Univar-Übernahme ab

So schätzen die Analysten die Brenntag SE-Aktie im Dezember 2022 ein

