Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 81,50 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 81,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 81,94 EUR. Bei 81,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 126.997 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 84,18 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 3,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 65,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 20,22 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 85,24 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 09.11.2023. Es stand ein EPS von 1,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4.088,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 5.100,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,30 EUR fest.

