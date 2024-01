Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 81,32 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 81,32 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 81,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,34 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 3.502 Aktien.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 84,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 3,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 65,02 EUR. Mit Abgaben von 20,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,99 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,18 EUR, nach 1,60 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,85 Prozent zurück. Hier wurden 4.088,30 EUR gegenüber 5.100,50 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 07.03.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 05.03.2025.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,30 EUR je Aktie.

