Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zieht am Donnerstagvormittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 59,96 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 59,96 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 60,06 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 59,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.521 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 87,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 31,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 9,61 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 76,29 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,82 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,18 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Brenntag SE am 12.03.2025 präsentieren. Brenntag SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

