Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Dienstagmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 75,08 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 75,08 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,76 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 75,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 22.663 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,12 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. 16,04 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 66,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,15 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 85,38 EUR.

Am 07.03.2024 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,72 Prozent auf 3,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,73 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,39 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Erste Schätzungen: Brenntag SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX letztendlich stärker

Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX