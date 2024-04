Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gibt am Nachmittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 75,00 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 75,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 74,76 EUR. Bei 75,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.044 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,16 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2023 (66,32 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 85,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 07.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,73 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 14.05.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 08.05.2025.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,39 EUR je Aktie.

