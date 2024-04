Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag kaum bewegt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Brenntag SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 75,26 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Brenntag SE-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 75,26 EUR. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 75,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 75,26 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,40 EUR. Bisher wurden heute 2.328 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. 15,76 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,32 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,38 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,73 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 14.05.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,39 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Erste Schätzungen: Brenntag SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX letztendlich stärker

Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX