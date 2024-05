Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 64,54 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,3 Prozent auf 64,54 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,30 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 84.996 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,30 EUR am 30.05.2024. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 0,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,98 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,71 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2024. Das EPS lag bei 0,98 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,59 Prozent auf 4,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,53 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,26 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

