Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Brenntag SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 64,84 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 64,84 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,10 EUR. Bei 64,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.047 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 25,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.05.2024 bei 64,46 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 0,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,98 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,71 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 14.05.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,98 EUR, nach 1,40 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,26 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren eingebracht

Brenntag SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies & Company Inc.

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich