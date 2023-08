Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 74,12 EUR zu.

Das Papier von Brenntag SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 74,12 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 74,12 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 187.318 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,70 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 27,71 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,56 EUR.

Am 10.05.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,86 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.527,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Brenntag SE-Investition eingebracht

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE verdient

Brenntag-Aktie profitiert: S&P stuft Rating für Brenntag auf BBB+ herauf