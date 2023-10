Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Mittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 69,20 EUR zu.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 69,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 69,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,20 EUR. Bisher wurden heute 15.877 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 20.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Bei einem Wert von 54,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 83,56 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 4.256,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.061,20 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Brenntag SE am 09.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,23 EUR je Aktie.

