Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 69,18 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 69,18 EUR nach oben. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 69,74 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 45.715 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 77,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 12,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,58 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 83,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 09.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.256,60 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 5.061,20 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor einem Jahr abgeworfen

Erste Schätzungen: Brenntag SE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren