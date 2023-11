Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 77,40 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 77,40 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,58 EUR an. Bei 77,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 7.051 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 24.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,80 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.12.2022 bei 54,94 EUR. Abschläge von 29,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 84,49 EUR an.

Am 09.11.2023 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.088,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 5.100,50 EUR umsetzen können.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,30 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen