Brenntag SE Aktie News: Anleger greifen bei Brenntag SE zu

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 76,38 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.546 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 76,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.458 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2021 bei 87,40 EUR. Bei einem Wert von 63,14 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2021).

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 92,83 EUR. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,23 EUR je Aktie belaufen.

Die Brenntag SE gehört zu den Weltmarktführern in der Chemiedistribution und erfüllt innerhalb des Konzerns eine Holdingfunktion. Ihr obliegt die Verantwortung für die strategische Ausrichtung der Gruppe, das Risikomanagement sowie die zentrale Finanzierung. Operativ fungiert Brenntag als Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Zum Kerngeschäft gehören weltweite Business-to-Business-Lösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Das Unternehmen bezieht von seinen Lieferanten große Mengen an Chemikalien, die kommissioniert und in bedarfsgerechten Größen weltweiten Kunden angeboten werden. Hinzu kommen Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackungen, Bestandsverwaltung und technische Serviceleistungen. Der Kundenstamm besteht aus Unternehmen in den Branchen Beschichtungen, Nahrungsmittel, Öl & Gas, Pharma, Körperpflege und Trinkwasseraufbereitung.

