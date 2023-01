Brenntag SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Brenntag SE

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 68,16 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,06 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,94 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 86.852 Aktien.

Bei einem Wert von 79,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). 14,03 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 53,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 27,21 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,81 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 09.11.2022. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.100,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.738,20 EUR in den Büchern standen.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 08.03.2023 erwartet. Brenntag SE dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,51 EUR je Brenntag SE-Aktie.

