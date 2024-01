Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE legt am Mittwochmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 82,54 EUR. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 82,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,92 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 56.721 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,18 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 65,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 21,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 85,24 EUR an.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.088,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX stärker

UBS AG gibt Brenntag SE-Aktie Buy