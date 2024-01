Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 82,36 EUR zu.

Das Papier von Brenntag SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 82,36 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,98 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 119.135 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,02 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 21,05 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,24 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,18 EUR, nach 1,60 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.088,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 5.100,50 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Brenntag SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,30 EUR je Aktie belaufen.

